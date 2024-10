Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt (kla) Mann gibt Schüsse ab

Hildesheim (ots)

Ein 50jähriger Sarstedter hat in der letzten Nacht einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nachdem er zunächst eine Person verbal bedroht hat, hat er gegen 01.00 Uhr in Sarstedt in der Straße Auf der Kassebeerenworth mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben. Durch die Schüsse wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine Menschen verletzt und auch keine Sachen beschädigt. Jedoch hat der Mann vermutlich mit einem Holzstock einen geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei hat Kräfte aus dem gesamten Landkreis und Spezialkräfte aus Hannover zusammengezogen. Gegen 03.00 Uhr konnte der Mann von der Polizei überwältigt und festgenommen werden. Bei dem Einsatz sind nach bisherigen Feststellungen keine Personen verletzt worden, die Schadenshöhe an dem Pkw ist noch nicht bekannt. Personen, die durch dieses Geschehen geschädigt wurden und der Polizei bisher noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt persönlich oder unter 05066-985115 zu melden.

