Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 27.09.2024 - 29.09.2024

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallgeschehen

Bockhorn - Am Freitagmittag befuhr ein 49-jähriger Mann aus Bockhorn mit einem Mercedes-Benz SUV die Hauptstraße in Grabstede mit Fahrtrichtung Bockhorn als ein Baum auf die Fahrbahn stürzte und dabei den Pkw beschädigte. Nach ersten Schätzungen entstanden am Pkw Sachschäden in Höhe von 15000 Euro. Der Fahrzeug-Führer kam glücklicherweise mit dem Schrecken davon.

Sachbeschädigung an Baustellen-Lichtzeichensignalanlage Zetel - In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigen bislang unbekannte Täter zwei mobile Lichtzeichensignalanlagen, welche im Bereich der Baustelle an der Neuenburger Straße aufgestellt worden waren. Zeugen, die während der Nacht Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell