POL-WHV: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Wilhelmshaven (ots) - Am Donnerstag, 26.09.2024, in der Zeit von 07:40 Uhr bis 10:00 Uhr wird ein in der Mühlenstraße, gegenüber der Hausnummer 65, geparkter Pkw BMW im Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. +++ Ein ähnlicher ...

