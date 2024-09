Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 26.09.2024, in der Zeit von 07:40 Uhr bis 10:00 Uhr wird ein in der Mühlenstraße, gegenüber der Hausnummer 65, geparkter Pkw BMW im Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen.

+++

Ein ähnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am 26.09.2024, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:30 Uhr in der Admiral-Klatt-Straße. Ein in Höhe der Hausnummer 35 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter grauer Pkw VW wird hierbei durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der Fahrertür beschädigt.

Der Unfallverursacher flüchtet anschließend von der Unfallstelle ohne seinen Mitteilungspflichten nachzukommen.

+++

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am 26.09.2024 im Parkhaus des Klinikums in der Friedrich-Paffrath-Straße. Hier wurde im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein grauer Skoda vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt.

In allen Fällen bittet die Polizei Wilhelmshaven Zeugen, welche Angaben zu den Unfallverursachern machen können, sich unter der 04421 942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell