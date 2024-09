Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Jever vom 27.09.2024 bis 29.09.2024

Wilhelmshaven (ots)

Schortens -

Unfallflucht auf der B210

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 01:30 Uhr auf der B210, in der Abfahrt Schortens, zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben des Geschädigten sei ihm ein Fahrzeug entgegengekommen und dabei auf seine Fahrspur geraten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei er nach rechts ausgewichen und dort mit der Schutzplanke kollidiert. An dem Pkw des Geschädigten ist dabei Sachschaden entstanden. Der entgegenkommende Pkw soll von der Unfallstelle geflüchtet sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

Zwei Trunkenheitsfahrten in Schortens

In den frühen Morgenstunden des 28.09.2024 wurden Polizeibeamte des Polizeikommissariats in Jever auf einen Pkw aufmerksam, der die Eilksstraße in Richtung Sande befahren hat. Der Pkw hatte zu diesem Zeitpunkt keine Beleuchtung an und fiel zudem durch unsichere Fahrweise auf. Als die Polizeibeamten den Wagen stoppten und den 19-jährigen Fahrzeugführer kontrollierten, stellten sie fest, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,05 bei dem jungen Mann festgestellt. Aufgrund der zusätzlich festgestellten Ausfallerscheinungen wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Kurz nach Mitternacht, am Sonntag den 29.09.2024, fiel Polizeibeamten erneut ein Pkw ohne eingeschaltete Beleuchtung auf, der die B210 in leichten Schlangenlinien aus Wilhelmshaven in Richtung Jever befuhr. Bei dem 36-jährigen Fahrzeugführer konnte ebenfalls eine Alkoholbeeinflussung (0,96 Promille) festgestellt werden. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Jever - Verkehrsunfallflucht - Laterne und Hecke beschädigt Am 28.09.2024, in der Zeit von 07:00 - 07:30 Uhr, wurde eine Laterne in der Milchstraße in Jever bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Auch die dahinter befindliche Hecke wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter 04461-74490 in Verbindung zu setzen.

