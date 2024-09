Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 27.09.2024 bis 29.09.2024

Wilhelmshaven

Gefährliche Körperverletzungen

Am Samstagmorgen, gegen 02.50 Uhr, kam es in der Grenzstraße (Höhe Peterstraße) zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach einem Streit soll der Beschuldigte dem Opfer mit zwei Bierflaschen auf den Kopf geschlagen haben. Das stark blutende Opfer wurde daraufhin mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht. Von dem Täter ist lediglich bekannt, dass es sich wahrscheinlich um einen spanisch sprechenden Marokkaner handelte der eine dunkelblaue Mütze trug.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.05 Uhr, kam es an der gleichen Örtlichkeit wieder zu einer gefährlichen Körperverletzung. Dabei schlug der 22 jährige Täter dem 41 jährigen Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht und, nachdem es zu Boden ging, trat der dann noch mehrfach mit dem beschuhten Fuß gegen das Bein des Opfers. Als der 36 jährige Bruder des Opfers den Streit schlichten wollte, erhielt dieser auch noch mehrere Faustschläge ins Gesicht.

Am Sonntagmorgen, gegen 06.10 Uhr, kam es zu einer Schlägerei vor einer Diskothek in der Marktstraße. Dabei kam es nach verbalen Streitigkeiten zu einer Schlägerei zwischen zwei Irakern und zwei weiteren Personen. Glücklicherweise hatten alle Beteiligten anschließend nur leichte Verletzungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-115 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Freitag, zwischen 00.00 und 08.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Bismarckstraße ein. Dabei wurden mehrere hundert Euro Bargeld und diverser Schmuck entwendet.

In der Zeit von Donnerstag, ca. 12.00 Uhr, bis Samstag, ca. 09.40 Uhr, wurde versucht, in eine Wohnung in der Bülowstraße einzubrechen. Trotz diverser Hebelmarken konnte die Wohnungstür offensichtlich nicht überwunden werden und es blieb beim Versuch.

In der Zeit von Freitag, ca. 15.00 Uhr, bis Samstag, ca. 14.20 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Ahmstraße. Die bislang unbekannten Täter hebelten die Wohnungstür des Geschädigten auf und betraten anschließend die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht gesagt werden. Allerdings zerstörten die Täter einen Spiegel in der Wohnung.

Am Samstag, zwischen 12.00 und 21.37 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus im Breddewarder Weg (Sengwarden). Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten diverse Räume. Beim Eintreffen der Geschädigten in ihrem Haus überrascht sie die Täter, welche in eine unbekannte Richtung flüchten können. Ob etwas entwendet wurde, konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Ergreifen der Täter.

Versuchter Diebstahl aus Pkw

Am Freitagmorgen, gegen 08.00 Uhr, beugte sich eine 45 jährige Frau durch die geöffnete Fallscheibe an der Fahrerseite in das Innere eines Pkws. Dieser stand auf dem Parkplatz des REWE-Marktes im Mühlenweg. Anschließend öffnete die Beschuldigte eine Sporttasche, die auf dem Beifahrersitz befand, und durchwühlte sie. Dabei wurde sie allerdings von dem Geschädigten überrascht, der gerade wieder zu seinem Pkw kam. Die Frau flüchtete anschließend mit ihrem Fahrrad und konnte im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch die Polizei gestellt werden.

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Am Sonntagmorgen, ca. 01.15 Uhr, kam es im Anton-Dohrn-Weg zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher befuhr unter dem Einfluss alkoholischer Getränke den Anton-Dohrn-Weg, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit, in Richtung Westen. Dabei übersah er die scharfe Rechtskurve in die Benzstraße und fuhr augenscheinlich ungebremst geradeaus gegen das dortige Weidetor. Dieses wird dadurch augenscheinlich erheblich beschädigt und springt auf. Der Unfallverursacher fährt dann auf dem dahinterliegenden Weg weiter und kommt auf dem dortigen Grünstreifen zum Stehen. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, kann aber später durch die Polizei angetroffen werden. Da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde von ihm eine Blutprobe entnommen. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war der 24 jährige Fahrzeugführer ebenfalls nicht.

