POL-HI: Verdacht des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zwischen Gronau und Banteln -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru) Ein bislang unbekannter Täter hat am 08.10.2024 im Zeitraum zwischen ca. 19.30 Uhr und 19.55 Uhr auf dem Gronauer Weg zwischen den Ortschaften Gronau und Banteln zahlreiche Nägel auf der Fahrbahn verstreut. An zwei Stellen wurden jeweils etwa 20 Nägel (Länge 20mm) im Fahrbahnbereich verteilt. Die Nägel wurden durch Verkehrsteilnehmer rechtszeitig bemerkt, zu einem Schadenseintritt ist es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht gekommen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

