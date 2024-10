POL-HI: Kontrolle am Bahnhofsplatz endet mit Widerstand gegen die Polizei und der Einleitung mehrerer Verfahren

Hildesheim (ots) - Emmerke, Gutenbergstraße (Sti). In der Nacht vom dem 07.10.2024 auf den 08.10.2024 ist es in der Gutenbergstraße in Emmerke zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein geparkter Audi A4 beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter Verursacher ist mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Audi gestoßen und hat sich anschließend unerlaubt von dem Unfallort entfernt. Der Sachschaden an dem Audi wird auf ...

mehr