POL-HI: Einbruch in ein Einfamilienhaus -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/Bodenburg (hep):

Am 08.10.2024, kam es in der Schützenstraße im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Kellertür auf und durchsuchten die Räume in dem Haus. Zum Diebesgut und der Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen können telefonisch der Polizei Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063/901-0) mitgeteilt werden.

