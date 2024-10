Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Traktor

Hildesheim (ots)

Harsum/ Hüddesum - (weh) Am 08.10.2024, gegen 11.10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Traktor auf der K204. Der Fahrer des Transporters wurde dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Mann aus der Gemeinde Harsum mit seinem Traktor die K204 aus Borsum in Richtung Hüddessum. An der Kreuzung mit der L411 in Hüddessum übersah er den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Transporter. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der Fahrer des Transporters, ein 44-jähriger Mann aus Hildesheim, leicht verletzt wurde. Er kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Hierzu wurde die Kreuzung kurzzeitig gesperrt, was zu geringen Verkehrsbehinderungen führte.

Im Anschluss wurde die Fahrbahn durch die Feuerwehr Harsum und die Straßenmeisterei Sarstedt gereinigt.

Der Gesamtschaden wird zunächst auf 7500EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell