POL-HI: Autos stoßen bei Verkehrsunfall auf Kreuzung zusammen - Zwei Menschen leicht verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mastbergstraße/Steuerwalder Straße/Lerchenkamp kollidierten heute Morgen (08.10.2024), gegen 05:50 Uhr, zwei Autos miteinander. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt.

Bisherigen Ermittlungen zufolge passierte ein 44-Jähriger aus Hildesheim mit einem VW die Kreuzung von der Steuerwalder Straße kommend in Richtung Hasede. Hierbei prallte er frontal in die rechte Fahrzeugseite eines BMW, an dessen Steuer ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim von der Mastbergstraße in Richtung Lerchenkamp unterwegs war. Dieser soll zuvor bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sein.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volkswagen gegen eine mittig auf dem Lerchenkamp befindliche Fußgängerampel geschleudert und beschädigte diese.

Beide Männer wurden leicht verletzt. Der 44-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Der aus dem Lerchenkamp kommende Verkehr wurde auf die B6 Richtung Hasede abgeleitet.

Der Gesamtschaden wird vorerst auf ca. 23.000 Euro geschätzt.

Gegen 06:55 Uhr war die polizeiliche Unfallaufnahme beendet. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten zogen sich allerdings bis kurz vor 09:00 Uhr hin.

