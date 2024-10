Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Ottbergen; hier Nachtragsmeldung zur Pressemeldung vom 07.10.24, 22:00 Uhr

Hildesheim (ots)

Schellerten / Ottbergen:

In der Ortschaft Ottbergen sind der Polizei Bad Salzdetfurth am Montag Morgen drei Tatorte gemeldet worden, bei denen jeweils mit weißer Sprühfarbe Schriftzüge, verfassungswidrige Zeichen sowie Bildnisse an Fassaden, Fensterscheiben und Schaukästen gesprüht worden sind. Die Taten haben sich vom letzten Freitag bis zum Morgen des 07.10.24 ereignet. Bei den betroffenen Objekten handelt es sich um die Fassade sowie das Schulhofgelände der Oberschule, den Schaukasten der St. Nikolaus-Kirche und um die Fassade der Bushaltestelle an der Hauptstraße. Hierbei wurden teilweise die gleichen Schriftzüge an den Tatorten gesprüht, sodass davon auszugehen ist, dass die Sachbeschädigungen von dem bzw. den selben Täter / Tätern ausgeführt worden ist. Der Gesamtschaden an den drei Objekten beläuft sich auf etwa 2.500 EUR.

Bei Hinweisen oder Erkenntnissen zu den Tätern bzw. der Tat melden sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell