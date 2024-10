POL-HI: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien in Ottbergen

Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN / DINKLAR (lud) In dem Zeitraum vom 04.10.2024 bis zum 07.10.2024 sprühten bislang unbekannte Täter mit blauem Sprühlack den Schriftzug "HIGK" an die Fassade der Sporthalle der Grundschule Dinklar in der Breite Straße 4 in 31174 Schellerten OT Dinklar. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ist eingeleitet worden. ...

