Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Messerangriff gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei Paderborn sucht nach einer gefährlichen Körperverletzung in Paderborn Zeugen und bittet um Hinweise. Ein 24-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen stand Samstagnacht, 2. März, gegen 01.15 Uhr vor einem Geschäft an der Straße "Alte Torgasse".

Dort sprach ihn ein unbekannter Mann auf Türkisch an und fragte nach einer Zigarette. Als ihm der 24-Jährige diese reichte, zückte der Unbekannte unvermittelt ein Messer und versuchte, auf den Bad Oeynhausener einzustechen. Dieser konnte die Angriffe abwehren und nach einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung in ein angrenzendes Lokal flüchten. Die Suche nach dem Täter durch die alarmierte Polizei blieb erfolglos.

Der 24-Jährige wies mehrere oberflächliche Verletzungen am Hals, im Brustbereich und an den Händen auf. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Angreifer mit dem Messer wird als etwa 22 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und stämmig beschrieben. Er soll dunkelhäutig gewesen sein und einen Vollbart getragen haben. Sein Blick sei starr gewesen. Die Haare des Täters waren nach hinten gekämmt.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell