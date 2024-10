Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrradeigentümer gesucht// Polizei kontrolliert Radfahrer

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In der vergangenen Nacht, gegen 00:59 Uhr, erweckte ein Fahrradfahrer, der im Bereich des ZOB in Hildesheim unterwegs war, das Interesse einer Streifenbesatzung. Die Beamten kontrollierten den Mann, der augenscheinlich auf einem zu kleinen Fahrrad saß. Der 32-jährige Fahrer gab seine Personalien an und führte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 0,62 Promille. Auf die Frage, ob das sein Fahrrad ist und wo er hinmöchte, gab der Sarstedter an, es gefunden zu haben und nach Hause zu wollen. Aus diesem Grund wurde das Fahrrad sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. Nun sucht die Polizei den Eigentümer des Fahrrades. Es handelt sich um ein Montana Typ Action 8000 in lila. Das Zweirad ist in einem schlechten Allgemeinzustand.

Hinweisgeber, die zu dem Fahrrad Angaben machen können oder die Eigentümer selbst, mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung setzen.

