Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter zerkratzte in der Nacht zum Donnerstag (07.03.2024) den Lack eines in der Straße "Seepfad" in Großsachsenheim geparkten Audis und hinterließ dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell