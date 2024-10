Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung in Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru) Ein 21-jähriger Elzer hatte sein Motorrad in der Nacht vom 08.10./09.10.2024 im Zeitraum von 21.30 Uhr bis 08.45 Uhr in Elze im Eimer Weg auf einem Parkplatz in Höhe Haus Nr. 3 abgestellt. Als er zu seinem Motorrad zurückkehrte, stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter an dem Fahrzeug mehrere Kabel durchtrennt hatten. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380)in Verbindung zu setzen.

