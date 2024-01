Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendieb verletzt Mitarbeiter

Schmalkalden (ots)

Montagnachmittag kaufte ein bislang unbekannter Mann in einem Einkaufsmarkt in der Renthofstraße in Schmalkalden ein. Da er an der Kasse nicht alle Waren bezahlt hatte, sprach ihn ein Mitarbeiter an und wollte ihn am Verlassen des Marktes hindern. Es kam zu einem Handgemenge zwischen dem Ladendieb und dem 29-jährigen Angestellten. Unvermittelt schlug und trat der Unbekannte den Marktmitarbeiter und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - 40-50 Jahre - Lederjacke - weißes Basecap - Jogginghose mit weißer Aufschrift Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0025996/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

