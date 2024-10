Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erhebliche Verkehrsstörungen auf der BAB 7 bei Hildesheim

Hildesheim (ots)

Hildesheim / Harsum - (ede) Auf der BAB 7 bei Hildesheim und Harsum kam es am Mittwoch, 09.10.2024, in den Nachmittagsstunden aufgrund zweier Ereignisse zu erheblichen Verkehrsstörungen. Gegen 15:45 Uhr blieb ein PKW VW Transporter zwischen Hildesheim und der Rastanlage Hildesheimer Börde in Fahrtrichtung Kassel an der dortigen Steigung aufgrund eines technischen Defekts liegen. Dabei lief Dieselkraftstoff auf den Standstreifen. Aufgrund einsetzenden starken Regens und der dort in Richtung Mittelschutzbereich geneigten Fahrbahn verteilte sich der Dieselkraftstoff jedoch großflächig auf allen drei Fahrstreifen. Zunächst wurde noch mithilfe der Berufsfeuerwehr Hildesheim versucht mit Ölbindemittel eine Ausbreitung zu verhindern und den Verkehr einstreifig an der Einsatzstelle vorbeizuführen. Letztlich musste die BAB 7 jedoch für die Fahrbahnreinigung auf der gesamten Breite der BAB an der Anschlussstelle Hildesheim vollgesperrt werden. Die Maßnahmen wurden durch die Autobahnmeisterei Hildesheim unterstützt. In der Stadt Hildesheim kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verkehrsstörungen. Gegen 18:30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Gegen 16:15 Uhr kam es zwischen dem Parkplatz An der Alpe und der Anschlussstelle Hildesheim zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen. Im Bereich des Baustelleneinlaufs stockte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen. Der Fahrer eines Porsche Macan erkannte einen vor ihm bremsenden Toyota Corolla zu spät und fuhr auf diesen auf. Die hinter dem Porsche fahrenden Fahrzeugführer eines VW Golf Variant, eines Opel Insignia Sportstourer und eines VW Touran konnten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhren nacheinander auf. Die Fahrzeugführerin des Toyota wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf 40.000EUR geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Hotteln war ebenfalls im Einsatz. Bis zur Bergung der Fahrzeuge wurde der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Auch hier kam es im Feierabendverkehr zu Verkehrsstörungen mit einem Rückstau von ca. fünf Kilometern.

