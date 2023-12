LPI-G: Körperverletzung

Gera (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:15 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf mit, dass gerade ein geparktes Fahrzeug in der Haeckelstraße in Gera durch eine Täterin mit Farbe besprüht wird. Die hinzueilende Polizei konnte die schon amtsbekannte Täterin in der Nähe stellen. Bei der Kontrolle leistete diese Widerstand gegen die eingesetzten Beamten, so dass sie gefesselt werden musste. Zudem beleidigte sie die ...

