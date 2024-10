POL-DH: --- Bruchh.-Vilsen - Fußgänger tritt auf die Straße und wird von Motorrad erfasst

Diepholz (ots) - Diepholz - Nach Raub und weiterer Taten in Haft Nach umfangreichen Ermittlungen konnte die Polizei Mitte September einen 32-jährigen Mann festnehmen. Dieser ist dringend tatverdächtig, bereits am 25. Mai diesen Jahres in einer Tankstelle in Diepholz, Ovelgönne, einen Mann geschlagen und von ihm ...

mehr