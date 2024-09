POL-PDLD: Göcklingen - Ohne Führerschein erwischt

Offenbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (20.09.2024 - 21.09.2024) wurde durch unbekannte Täter in ein Haus im Pommernring in Offenbach eingebrochen. Hierbei wurde die Terrassentür aufgehebelt. Entwendet wurde Schmuck. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich. Der Sachverhalt wurde erst am gestrigen Sonntag zur Anzeige gebracht. Ein ...

