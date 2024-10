Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Dunkle Jahreszeit im Straßenverkehr: Sicherheit geht vor! ---

Diepholz (ots)

Mit dem Einbruch der dunklen Jahreszeit wird die Sicherheit im Straßenverkehr zur obersten Priorität. Die kürzeren Tage und die oft widrigen Wetterbedingungen stellen sowohl Fußgänger als auch Rad- und Autofahrer vor besondere Herausforderungen. Die Polizei im Landkreis Diepholz und weitere Akteure wollen die Verkehrsteilnehmer auf die Risiken hinweisen und auf präventiven Maßnahmen aufmerksam zu machen. Nach der Zeitumstellung setzt die Dämmerung bereits am frühen Abend ein und die Sichtverhältnisse verschlechtern sich deutlich. Insbesondere für Fußgänger und Radfahrer steigt in dieser Zeit das Risiko von Verkehrsunfällen. Daher ist es wichtig, sich der eigenen Sichtbarkeit bewusst zu sein. Reflektoren, helle Kleidung und Lichtquellen wie Taschenlampen oder blinkende Lichter können entscheiden dazu beitragen, im Straßenverkehr besser wahrgenommen zu werden. Die Verkehrssicherheitsberaterin der Polizeiinspektion Diepholz, Frau Johanna Hoffmeister, empfiehlt außerdem Autofahrern, ihre Fahrweise den veränderten Bedingungen anzupassen. Dazu gehört, die Geschwindigkeit zu reduzieren, den Sicherheitsabstand zu vergrößern und besonders aufmerksam zu sein. "Es ist wichtig, dass Autofahrer auch in der Dunkelheit auf Fußgänger und Radfahrer achten", betont Frau Hoffmeister. "Gerade in Wohngebieten und an Schulen sollten sie besonders vorsichtig sein." Die Polizei im Landkreis Diepholz wird regelmäßige Kontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass alle Verkehrsteilnehmer die geltenden Vorschriften einhalten. Dies umfasst unter anderem die Überprüfung von Beleuchtung und Sicherheitsausstattung an Fahrzeugen. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen, ist es wichtig, dass jeder Einzelne seinen Beitrag leistet. Ob beim Fahren, Radfahren oder zu Fuß - Achtsamkeit und Verantwortung sind in der dunklen Jahreszeit von größter Bedeutung!

