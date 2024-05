Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Erneuter Einbruchsversuch in Parfümerie in der August-Ruf-Straße (24.05.2024)

Singen (ots)

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte erneut versucht, in ein Geschäft in der August-Ruf-Straße einzubrechen. Gegen 03.30 Uhr warfen die Täter mehrere faustgroße Steine gegen die verglaste Eingangstür der Parfümerie die jedoch soweit standhielt, dass sie nicht in das Ladeninnere gelangten. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Personen, die um den fraglichen Zeitpunkt Verdächtiges im Bereich der Parfümerie beobachtet haben, oder die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

