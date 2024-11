Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Zwei Verletzte bei Unfall an Kreuzung - Weyhe und Stuhr, Einbrüche in Wohnhäuser ---

Stuhr - Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstagnachmittag zwischen 14.15 Uhr und 19.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Moordeich, Am Hexendeich, eingebrochen. Die Täter öffneten dazu gewaltsam ein Küchenfenster auf der Rückseite des Hauses. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht, ob Diebesgut erlangte werden konnte, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Diesel Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, genau zwischen 23.00 Uhr und 00.15 Uhr, haben Unbekannte von insgesamt fünf Lkw Diesel abgezapft und entwendet. Die Fahrzeuge standen auf dem Betriebshof in der Gutenbergstraße. Der entwendete Dieselkraftstoff wurde in Kanister abgefüllt und auf einem Pkw-Anhänger abtransportiert. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Weyhe - Einbruch in Wohnung

Im Laufe des gestrigen Donnerstags, zwischen 13.15 Uhr bis 20.45 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung im Siedlungsweg eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und entwendeten zielgerichtet aus dem Schlafzimmer mindestens eine Spardose. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel 0421 / 80660, entgegen.

Syke - Verkehrsunfall an Kreuzung

An der Straßenkreuzung Ristedter Straße / Am Waldrand sind am Donnerstagnachmittag gegen 16.20 Uhr zwei Pkw kollidiert und beide Fahrer leicht verletzt worden. Der 33-jährige Fahrer eines Pkw hatte die Vorfahrt missachtet und war mit dem Pkw einer 25-jährigen Fahrerin kollidiert. Die beiden Leichtverletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

