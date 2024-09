Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verlorene Ladung führt zu Verkehrsunfall

St. Ingbert, A6 (ots)

Am 01.09.2024 gegen 10:00 Uhr ereignet sich auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Mannheim, ca. 1km vor der Anschlussstelle St. Ingbert Mitte ein Verkehrsunfall. Hierbei verliert ein bisher unbekanntes Fahrzeug mehrere Ladungsteile (unter anderem Aluprofile). Ein 23-Jähriger Fahrzeugführer erkennt zwar die herabgefallene Ladung - kann allerdings nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass es zu einer Kollision zwischen dem Fahrzeug des jungen Mannes und mindestens einem Aluprofil kommt. Hierbei entsteht an dem Fahrzeug Sachschaden im viertstelligen Bereich. Zeugen die Hinweise bzgl. dem bisher unbekannten Fahrzeug, welches die Ladung verloren hat, machen können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

