Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Versuchter Einbruch in Schwimmbad "Das Blau" in St. Ingbert

St. Ingbert (ots)

In der Nacht vom 25.08.2024 auf den 26.08.2024 kam es zu einem versuchten Einbruch in das Schwimmbad "Das Blau" in St. Ingbert. Die bislang unbekannten Täter kletterten über den Zaun in den Freibadbereich, hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Hallenbad. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie gegen 03:40 Uhr von einer eintreffenden Reinigungskraft überrascht, die das Licht im Hallenbad anschaltete. Die Täter flüchteten daraufhin von der Tatörtlichkeit ohne etwas entwendet zu haben.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden ist.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder zur Tatzeit im Umkreis der Tatörtlichkeit verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion St. Ingbert (06894/1090) in Verbindung zu setzen.

