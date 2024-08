Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfallflucht mit gestohlenem Fahrzeug in Hassel

St. Ingbert/Hassel (ots)

Am 16.08.2024, gegen 14:45 Uhr kam es in der Rittershofstraße in Hassel zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Ford Kombi befuhr die Rittershofstraße in Fahrtrichtung St. Ingbert. Als er in Höhe der Rittershofstraße 2 an einem Fußgängerüberweg anhalten muss, fuhr der hinter ihm fahrende Transporter auf den Ford auf. Durch den Aufprall wird der Fahrer des Ford leicht verletzt und klagt über Nackenschmerzen. Er wird später in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Unfall in Richtung St. Ingbert. Das abgefallene vordere Kennzeichen bleibt an der Unfallstelle zurück. Beim flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Transporter der Marke Iveco mit SLS- Kreiskennzeichen. Die Überprüfung des Kennzeichens und des Fahrzeuges ergibt, dass der Transporter im Juli 2024 in einer Firma in St. Ingbert entwendet wurde. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 20 Jahre alt 175 cm - 180 cm groß dunkle Haare, Seiten kurz, Deckhaar etwas länger schwarzes T-Shirt, schwarze Hose Brille etwas längerer Drei-Tage-Bart

Hinweise bitte an die PI St. Ingbert.

