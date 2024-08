POL-IGB: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufszentrums in St. Ingbert

St. Ingbert-Mitte (ots) - Bereits am Freitag, 09.08.2024, in der Zeit zwischen 5 Uhr und 10:30 Uhr, wurde in der Rischbachstraße in St. Ingbert, unweit der Marienstraße, ein Pkw beschädigt. Der Peugeot 307 der 28-jährigen Anwohnerin wurde wohl an der Straße parkend mutwillig zerkratzt. Es fanden sich an allen Fahrzeugseiten Kratzspuren im Lack. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Es wird wegen ...

mehr