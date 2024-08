Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Verkehrsunfall mit Flucht in der Lindenstraße in St. Ingbert-Hassel

St. Ingbert-Hassel (ots)

Im Tatzeitraum zwischen dem 14.08.24, 11:30 und dem 15.08.24, 11:30 Uhr kam es in der Lindenstraße in St. Ingbert-Hassel zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Dabei touchierte der Unfallverursacher mit einem unbekannten Fahrzeug einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß in Längsaufstellung vor dem Anwesen 17 geparkten Pkw mit niederländischem Kennzeichen und beschädigte diesen im linksseitigen Bereich der Fahrzeugfront. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Tatörtlichkeit. Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tatbegehung gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

