Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Borgeln - Fahrradfahrer verletzt - Verursacher flüchtet

Welver (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Kreuzungsbereich der Straßen Am Butterkamp und Lütge Haselhorst. Ein 53-jähriger Mann aus Hamm befuhr mit seinem Fahrrad die Straße am Butterkamp in Richtung Borgeln. Ein in gleicher Richtung fahrender Pkw näherte sich dem Radfahrer ohne einen ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten. Der Radfahrer musste nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab, stürzte in den Straßengraben und verletzte sich leicht. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Borgeln, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Vermutlich handelte es sich um einen roten Nissan Micra. Unmittelbar hinter dem flüchtigen Nissan befand sich ein weißer VW Golf. Möglicherweise können der Fahrer/die Fahrerin Angaben zum flüchtigen Pkw machen. Außerdem hielt eine bislang unbekannte Zeugin an der Unfallstelle an, um dem Verunfallten zu helfen, bevor sie ihre Fahrt fortsetzte. Sämtliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

