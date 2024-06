POL-SO: Hochwertiger Schmuck geklaut

Eickelborn (ots) - Am späten Vormittag (10:38 Uhr) kehrte ein in der Forensik in Eickelborn untergebrachter 41-jähriger Mann nicht in die Forensik zurück. Er war ohne Begleitung im Einzelausgang unterwegs, um von Eickelborn in die LWL-Klinik nach Benninghausen zu fahren. Von dem 41-Jährigen geht keine Gefahr für die Bevölkerung aus. Sollte der 41-Jährige gesehen werden, so bittet die Polizei, die 110 zu rufen und ...

mehr