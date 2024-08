Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Sachbeschädigung durch gelegtes Feuer samt anschließender Widerstandshandlung und Betäubungsmittelfund beim Tatverdächtigen

St. Ingbert (ots)

Am 22.08.2024 gegen 01:34 Uhr kam es im Hinterhof eines Anwesens in der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach zu einer Sachbeschädigung durch Feuer. Bewohner des Anwesens bemerkten den Brand von mehreren Möbel- und Kleidungsstücken sowie eine flüchtende, männliche Person. Das Brandgeschehen konnte durch die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert gelöscht werden. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die geflüchtete männliche Person konnte durch ein eingesetztes Kommando der PI St. Ingbert in unmittelbarer Tatortnähe festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Hierbei leistete der Tatverdächtige Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten und beleidigte diese. Bei der anschließenden Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände des Tatverdächtigen konnten Cannabisprodukte in zweistelliger Grammhöhe festgestellt und beschlagnahmt werden. Dem Tatverdächtigen wurde sodann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Am frühen Morgen des 22.08.2024 wurde der Tatverdächtige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Sollten Anwohner oder Passanten verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Tatbegehung gemacht haben, so wird um Mitteilung bei der Polizei St. Ingbert (06894/1090) gebeten.

