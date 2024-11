Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht, Sachbeschädigung Brandstiftung und Nötigung gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem der Fahrer eines schwarzen BMWs am Montagabend in Heilbronn einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Gegen 17.20 Uhr befuhr der Unbekannte die Neckartalstraße auf Höhe der Viehweide in Fahrtrichtung Heilbronn und übersah vermutlich, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt verlangsamten und fuhr auf das vor ihm fahrende Auto auf. Durch den Aufprall wurde dieses auf zwei weitere, in dieselbe Richtung fahrende Pkw aufgeschoben. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrer des BMWs mit Heilbronner Kennzeichen unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer kann Angaben zu dem Unfallverursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person zu Wochenbeginn an einem Pkw in Heilbronn. Der 36-jährige Besitzer eines Mercedes hatte diesen am Montagabend, gegen 17 Uhr, in der Schlegelstraße auf Höhe der Einmündung zur Charlottenstraße, abgestellt. Als er am nächsten Tag, gegen 11 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass am kompletten Pkw die Karosserie punktuell eingeschlagen wurde. Hierzu nutzte der Täter vermutlich einen harten, spitzen Gegenstand. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Neckarsulm: Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlicher Brandstiftung Eine bisher unbekannte Person legte am Dienstagabend in einem Neckarsulmer Einkaufszentrum Feuer. Gegen 19.50 Uhr wurde der Brand in einer geschlossenen Bäckereifiliale im Inneren des Zentrums in der Hohenloher Straße von einem Zeugen festgestellt. Der Täter oder die Täterin hatte sich zuvor Zutritt zu der seit längerem geschlossenen Backstube verschafft und das Feuer auf noch unbekannte Weise entfacht. Vermutlich durch das Auslösen eines akustischen Feueralarms ließ die Person von der weiteren Tatbegehung ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Durch das schnelle Eingreifen eines Feuerwehrmanns, welcher sich zufällig privat im Einkaufszentrum befand, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Wand- und Deckenteile und somit ein Vollbrand verhindert werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

A81/Neuenstadt: Zeugen und mögliche Gefährdete nach Nötigung gesucht Nachdem am Dienstagnachmittag der Lenker eines Sattelzugs auf der Autobahn 81 einen Pkw-Fahrer nötigte, sucht die Polizei Zeugen und mögliche weitere Geschädigte. Gegen 13.40 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Ford zwischen dem Ende des Tunnels "Hölzern" und der Anschlussstelle Neuenstadt/Kocher unterwegs. Noch im Tunnel überholte er einen Sattelzug. Nach dem Überholvorgang soll der Fahrer des Sattelzugs dann zunächst sehr nah auf den Ford aufgefahren sein und nach dem Tunnel dann zum Überholen angesetzt haben. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden soll der Fahrer des Sattelzugs nach rechts gezogen und somit den Ford-Fahrer auf den Standstreifen abgedrängt und gefährdet haben. Der 51-Jährige verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit stark, um hinter dem Brummi wieder auf die Fahrbahn fahren zu können. Dies war ihm allerdings nicht möglich, da auch der Fahrer des Sattelzugs seine Geschwindigkeit drastisch reduzierte und ein Einscheren zurück auf den rechten Fahrstreifen somit nicht möglich war. Möglicherweise entstand durch das grundlose Langsamfahren des Unbekannten eine Gefährdungssituation für den nachfolgenden Verkehr. Bei dem Sattelzug handelte es sich um eine Zugmaschine mit Ludwigsburger Kennzeichen und einen Auflieger mit blauer Plane. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen des Geschehens. Sie und mögliche Geschädigte des Fahrverhaltens des Sattelzugfahrers werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 beim Verkehrsdienst Weinsberg zu melden.

