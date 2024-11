Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht, Verkehrsunfälle mit Verletzten, Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss, illegale Altreifenentsorgung

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bislang ist unklar, wer für den hohen Sachschaden an einem Transporter verantwortlich ist. Der Ford wurde Freitagnachmittag in der Neunkircher Straße in Bad Mergentheim unbeschädigt am Fahrbahnrand geparkt. Als der Nutzer des Fahrzeugs am gestrigen Montagmorgen zu diesem zurückkehrte, sah er einen erheblichen Schaden entlang der gesamten Fahrerseite. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter 07931 54990 entgegen.

Weikersheim: Unfall zwischen Pkw und E-Scooter - 33-Jähriger leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Skoda und einem E-Scooter ereignete sich am Montagnachmittag gegen 17 Uhr in der Johannes-Kepler-Allee in Weikersheim. Eine 67-jährige Fahrzeugführerin wollte von der Bismarckstraße nach links in die Johannes-Kepler-Allee abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden 33-Jährigen auf seinem E-Scooter. Der E-Scooter Fahrer wurde leicht verletzt und an seinem Gefährt entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Lauda-Königshofen: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Einen 42-jährigen Fahrzeuglenker kontrollierten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim am gestrigen Montagvormittag in der Hauptstraße in Lauda-Königshofen. Der Mann fuhr mit seinem VW Transporter um kurz vor 11 Uhr in Richtung Unterbalbach, als er an einer stationären Kontrollstelle aus dem fließenden Verkehr heraus angehalten wurde. Bei einer Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung fest. Ein Drogenurintest vor Ort brachte Gewissheit, er verlief positiv auf THC. Der Mann musste die Beamten anschließend zu einer Blutentnahme begleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige. Bei einem Erstverstoß sieht der bundeseinheitliche Tatbestandkatalog eine Regelsanktion von 500 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot vor.

Grünsfeld: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Landesstraße 512 über längeren Zeitraum gesperrt - zwei Personen leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 512 zwischen Grünsfeld und Distelhausen. Der 27-jährige Fahrer eines VW war gegen 7.30 Uhr in Richtung Distelhausen unterwegs. Auf Höhe des Industrieparks Ob der Tauber geriet er aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford. Der 27-Jährige wurde aufgrund der Schwere des Unfalls in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus diesem befreit werden. Das genaue Ausmaß seiner Verletzungen ist bislang nicht bekannt. Der 74-Jährige Fahrer des Ford wurde leicht verletzt. Die Mitinsassen des Ford, zwei Kinder im Alter von neun und zwölf Jahren, blieben glücklicherweise unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung war die Landesstraße 512 für etwa drei Stunden gesperrt.

Boxberg: Altreifen illegal im Wald entsorgt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter entsorgte zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen etwa 50 Altreifen in einem Waldstück bei Boxberg. Der Unbekannte verteilte die alten Pneus auf einer Strecke von nahezu 200 Metern auf einem Parallelweg zur Kreisstraße 2877 nördlich des Gewerbegebiets Am Seehof im Ortsteil Windischbuch.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Rufnummer 09341 810 entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell