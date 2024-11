Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Mehrere Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Mit Alkohol im Blut und ohne Führerschein unterwegs

Am Montagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kupferzell einen Autofahrer. Hierbei stellte sich heraus, dass der 54-Jährige seinen Führerschein am 6. November wegen Trunkenheit am Steuer abgeben musste. Bei der Überprüfung wurde zudem deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab um 10.30 Uhr einen Wert von knapp über 2 Promille. Der Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme begleiten und hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Neuenstein: Mit Alkohol im Blut aber ohne Führerschein unterwegs

Auf einen 20-Jährigen kommen mehrere Anzeigen zu, nachdem er am Montagabend in Neuenstein unter Drogeneinfluss aber ohne Führerschein mit seinem Auto unterwegs war. Gegen 20.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann in der Öhringer Straße. Hierbei stellten sie deutliche Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Öhringen: Verdacht auf Fahren unter Drogeneinfluss

Am frühen Dienstagmorgen führten Polizeibeamte in Öhringen eine Verkehrskontrolle bei einem Autofahrer durch. Der 20-Jährige war gegen 0.40 Uhr mit seinem Ford in der Siemensstraße unterwegs. Da sich während der Kontrolle Verdachtsmomente auf Drogenkonsum ergaben, wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf THC. Daraufhin wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt. Das Ergebnis steht noch aus.

