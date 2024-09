Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Straße "Zum Einöder Tal", Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, den 13.09.2024 um ca. 19.00 Uhr und Samstag, den 14.09.2024 um ca. 11.00 Uhr ereignete sich in der Straße "Zum Einöder Tal" in 66424 Homburg-Einöd während der nahe gelegenen Kirmes ein Verkehrsunfall. Hierbei streif-te ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen am Fahrbahnrand parkenden schwarzen VW Golf mit Homburger-Kreiskennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unfallverursachenden Pkw machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

