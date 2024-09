Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Vandalismus an "Fairteiler" - foodsharing- Station in Blieskastel

Blieskastel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (13. / 14.09.2024) kam es an der foodsharing-Station des foodsharing e. V. in Blieskastel (Bliesgau-Festhalle, Parkplatz zwischen Saargemünder- und Von- der- Leyen- Straße) zu einer Sachbeschädigung.

Demnach hatte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 02:15 Uhr und 09:30 Uhr mit einem Feuerwerkskörper, mutmaßlich einem Böller, an dem in der Station abgestellten Kühlschrank zu schaffen gemacht, indem der Täter den Feuerwerkskörper im Kühlschrank zur Explosion gebracht hatte. Der Kühlschrank war hierbei massiv beschädigt worden. Anschließend hatte sich der Täter unerkannt in unbekannte Richtung entfernt. Lebensmittel waren zum Tatzeitpunkt nicht in der Station eingelagert gewesen.

Die Polizei Homburg sucht nun Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zu dem unbekannten Täter machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel: 06841-1060) oder dem Polizeirevier in Blieskastel (Tel.: 06842/9270) in Verbindung zu setzen.

