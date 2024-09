POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Blieskastel-Bierbach

Blieskastel (ots) - Am 25.08.2024, zwischen 00:10 Uhr und 18:30 Uhr, kam es in der Schloßbergstraße in Blieskastel, in Höhe eines dortigen Cafés, zu einer Verkehrsunfallflucht. Im genannten Tatzeitraum kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW X1. Der Unfallverursacher entfernt sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum ...

