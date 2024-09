POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem "Enklerplatz" in Homburg

Homburg (ots) - In der Zeit vom 07.09.2024, 04:30 Uhr, bis zum 07.09.2024, 08:15 Uhr, kam es in der Straße "Am Forum" in Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi A5 mit ZW-Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde durch bislang unbekannten Täter im Bereich der Beifahrerseite mittels eines derzeit unbekannten Werkzeugs zerkratzt. Zudem wurde der rechte Vorderreifen zerstochen. ...

