POL-HOM: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Homburg

Homburg (ots)

In der Zeit vom 07.09.2024, 04:30 Uhr, bis zum 07.09.2024, 08:15 Uhr, kam es in der Straße "Am Forum" in Homburg zu einer Sachbeschädigung an einem dort am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi A5 mit ZW-Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde durch bislang unbekannten Täter im Bereich der Beifahrerseite mittels eines derzeit unbekannten Werkzeugs zerkratzt. Zudem wurde der rechte Vorderreifen zerstochen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) oder der Polizeiinspektion (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

