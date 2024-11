Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn und der Staatsanwaltschaft Mosbach vom 11.11.2024

Wertheim: 42-Jähriger festgenommen - Rauschgift und Falschgeld sichergestellt

Einen herausragenden Ermittlungserfolg hat das Polizeirevier Wertheim in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mosbach zu verkünden. Durch akribische und umfangreiche Ermittlungen seit August 2024 geriet ein 42-jähriger syrischer Staatsangehöriger aus dem Main-Tauber-Kreis unter Verdacht, einen illegalen Rauschgifthandel zu betreiben. Die Wohnung des Tatverdächtigen in der Weingärtnerstraße in Wertheim wurde von den Ermittlern am 7. November durchsucht. Hierbei konnten geringe Mengen an Rauschgift sichergestellt werden. Der Verkaufswert des Rauschgifts dürfte im niedrigen vierstelligen Bereich liegen. Darüber hinaus war es den Beamten möglich, eine größere fünfstellige Summe Falschgeld sicherzustellen.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten.

