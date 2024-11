Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Wohnungseinbrüche, Unfallflucht und Verkehrskontrollen

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen: Mehrere Wohnungseinbrüche

Zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen kam es am vergangenen Wochenende im Main-Tauber-Kreis.

In Bad Mergentheim-Edelfingen verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Otolfstraße. Die Täter erbeuteten einen niederen dreistelligen Bargeldbetrag. Der hinterlassene Sachschaden befindet sich im niederen vierstelligen Bereich.

Ebenfalls in Bad Mergentheim-Edelfingen lag ein weiteres Einbruchsziel. Die unbekannten Einbrecher drangen zwischen Samstagmittag und Samstagabend in ein Einfamilienhaus im Pförtlesweg ein. Hier erbeuteten die Täter Schmuck im niederen dreistelligen Bereich. Der hinterlassene Sachschaden liegt auch hier deutlich höher im unteren vierstelligen Bereich.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich Lauda-Königshofen. Auch hier drangen unbekannte Täter zwischen Samstagmittag und Samstagabend in ein Einfamilienhaus in der Sturmfelder Straße im Teilort Unterbalbach ein. Die Täter erbeuteten einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck von niederem vierstelligem Wert. Der übrige Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugenhinweise zu den genannten Taten nimmt das Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim unter 09341 810 entgegen.

Creglingen: Hoher Sachschaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen hohen Sachschaden an einem Skoda im Freudenbach in Creglingen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde der Skoda gegen 2 Uhr in der Früh unbeschädigt geparkt. Am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr wurde der Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 3.000 Euro festgestellt. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter 07931 54990 entgegen.

Wertheim: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Eine vermeintliche Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln deckte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wertheim vergangenen Samstagnachmittag auf. Die Beamten kontrollieren im Almosenberg in Wertheim um kurz vor 18 Uhr einen Kleinbus. Bei einer Überprüfung des 35-jährigen Fahrers ergab sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein anschließender Drogenurintest vor Ort bestätigte den Verdacht. Dieser verlief positiv auf THC. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Da es sich bei ihm um einen spanischen Staatsbürger handelte, musste er noch an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro leisten. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Grünsfeld: Kuriose Trunkenheitsfahrt

Eine kuriose Trunkenheitsfahrt ereignete sich Samstagnacht in Grünsfeld. Gegen 22.30 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Tauberbischofsheim von einem Trio angehalten. Die Drei waren sichtbar alkoholisiert und erzählten den Beamten, dass deren Auto gestohlen worden sei. Der Diebstahlsverdacht konnte aber schnell ausgeräumt werden, da der VW des 20-jährigen Besitzers wenige Meter entfernt gefunden werden konnte. So weit so gut. Etwa eine Stunde später stellten die Beamten das Fahrzeug in der Taubertalstraße in Fahrtrichtung Ringstraße fest. Am Steuer der 20-Jährige von zuvor, welcher gegen 23 Uhr noch einen Atemalkoholtest mit 2,2 Promille ablieferte. Der junge Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell