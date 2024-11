Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbrüche, Wohnungsbrand, versuchter Einbruch in Tankstelle, Unfallflucht auf Autobahn

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Am Samstagabend kam es in Kupferzell zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Emil-Kurtz-Straße. Zwischen den Taten wird ein Zusammenhang vermutet. Gegen 18.30 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln der Terrassentüren in zwei Wohnhäuser ein und durchsuchten mehrere Zimmer. In einem der Fälle konnte der Einbruch durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Auf den Aufnahmen sind zwei männliche Personen mit hellen Oberteilen zu erkennen. Einer der Täter war teilweise vermummt, beide trugen Handschuhe. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und Sammlermünzen mit einem geschätzten Wert von 2.500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Weißbach: Wohnungsbrand

Am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in der Weißbacher Hauptstraße gerufen. Die alarmierte Feuerwehr war bereits vor Ort und löschte den Brand in einer Erdgeschosswohnung. Schwarzer Rauch drang aus Fenstern und Türen. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei Künzelsau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Bretzfeld: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Am frühen Sonntagmorgen versuchten zwei bislang unbekannte, vermummte Jugendliche, in eine Tankstelle in Bretzfeld einzubrechen. Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie die beiden Täter gegen 5 Uhr versuchtenmit einem Stein die Glastür zum Verkaufsraum einzuwerfen. Da der Versuch misslang, flüchteten die Täter. Die Jugendlichen trugen Kapuzenpullover und Masken. Einer hatte einen weißen Deckenbezug, vermutlich zum Abtransport des Diebesguts, bei sich. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefonnummer 07941 9300, zu melden

A6/Waldenburg: Fahrer von polnischem Sattelzug nach Unfallflucht gesucht

Am Freitagabend kam es auf der Autobahn 6 bei Kupferzell zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der 22-jährige Fahrer eines Fiat Panda fuhr gegen 18.45 Uhr von Mannheim in Richtung Nürnberg. Auf Höhe von Waldenburg überholte er einen Sattelzug, welcher in diesem Moment unerwartet die Fahrspur wechselte und hierdurch mit dem Fiat kollidierte. Der Sattelzug setzte seine Fahrt unbeirrt fort, obwohl der Fahrer des Fiats die Lichthupe betätigte um ihn auf den Unfall aufmerksam zu machen. Es soll sich hierbei um eine rote Zugmaschine und einen weißen Auflieger mit polnischer Zulassung gehandelt haben. Der Schaden am Fiat wir auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

