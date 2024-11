Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch, Alkoholfahrten, Unfallfluchten, Verkehrsunfall und Bedrohung mit angeblicher Schusswaffe

Heilbronn (ots)

Walldürn: Caddy prallt gegen Sandsteinmauer Am Sonntag kam ein alkoholisierter VW-Fahrer in Walldürn von der Fahrbahn ab. Der 37-Jährige war gegen 21 Uhr mit seinem Caddy auf der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße unterwegs und wollte in die Miltenberger Straße abbiegen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine dortige Sandsteinmauer. Der am Fahrzeug und der Mauer entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die eingesetzten Beamten führten mit dem VW-Fahrer einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von fast 2 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den Führerschein konnte der Fahrer des VWs nicht abgeben, da er keinen mitführte.

Buchen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend verlor ein 38-jähriger VW-Fahrer bei Buchen sein rechtes Vorderrad bei einem Unfall. Ein Zeuge, der um kurz vor 18 Uhr hinter dem VW auf der Bundessstraße 27 von Walldürn in Richtung Buchen fuhr, bemerkte die auffällige Fahrweise des Polos. Er konnte beobachten, wie der 38-Jährige in den Grünstreifen fuhr und dabei eine Leitplanke beschädigte. Dabei wurde das rechte Vorderrad des Wagens abgerissen und der VW kam zum Stehen. Ein Alkoholtest zeigte ein Ergebnis von mehr als 2 Promille und damit die mutmaßliche Unfallursache. Anschließend wurde dem 38-Jährigen im Krankenhaus Blut entnommen. Seinen Führerschein musste der Polo-Fahrer abgeben.

Walldürn: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht In Walldürn kam es am Wochenende zu einem Einbruch in eine Wohnhaus in der Straße "Auf der Heide". Ein Unbekannter öffnete zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag gewaltsam die Terrassentür des Einfamilienhauses und drang in das Gebäude ein. Der oder die Einbrecher durchsuchten das Wohnhaus. Ob etwas gestohlen wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der an der Terrassentür entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 07940 9040, zu melden. Osterburken: Auffahrunfall mit Verletztem Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 290 bei Osterburken zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 58-Jähriger in seinem Renault an der Anschlussstelle Osterburken von der Autobahn 81 ab. Ein 48-Jähriger folgte dahinter in seinem Opel. Weil der Renault-Lenker sein Fahrzeug im Einmündungsbereich auf die B290 verkehrsbedingt abbremsen musste, und der dahinterfahrende Opel-Lenker wohl nicht schnell genug reagierte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt ungefähr 2000 Euro.

Billigheim-Katzental: Unfall unter Alkoholeinfluss In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Billigheim-Katzental zu Alkoholfahrt. Ein 29-Jähriger fuhr gegen 3 Uhr in einem Opel auf der Elztalstraß, änderte dabei ohne ersichtlichen Grund seine Geschwindigkeit und geriet mehrfach in den Grünstreifen. Eine Polizeistreife bemerkte die seltsame Fahrweise des Mannes und unterzog ihn einer Kontrolle. Dabei stellten die Beamten nicht nur fest, dass der 29-Jährige mit fast 1,2 Promille am Steuer saß, sondern auch, dass er nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen.

Obrigheim: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen kam es in Obrigheim zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, nachdem ein Unbekannter die Fahrerseite eines im Gumpenweg parkenden Dacias beschädigte. Der Schaden wurde vermutlich durch ein aus- oder einparkendes Fahrzeug verursacht. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr am Freitagabend und 7.15 Uhr am Samstagmorgen den Unfall beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Obrigheim: Zeugen nach Fahrerflucht gesucht Am Freitagvormittag wurde in Obrigheim ein Opel Astra von einem Unbekannten beschädigt. Die Opel Fahrerin hatte ihren Wagen gegen 11.15 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber eines Hotels in der Hauptstraße abgestellt. Als sie einige Zeit später wieder zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Kratzer an der hinteren Stoßstange fest. Der Schaden wurde vermutlich durch einen aus- oder einparkenden Verkehrsteilnehmer verursacht und beläuft sich ersten Schätzungen nach auf circa 1.500 Euro. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden.

Buchen: Augenscheinliche Schusswaffe war doch keine Am Freitag rückten mehrere Streifen zu einem Einsatz nach Buchen aus, nachdem Zeugen einen jungen Mann mit einer augenscheinlichen Schusswaffe gesehen hatten. Gegen 14.30 kam es in der Amtsstraße zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen mit einem 20-Jährigen. Nachdem der junge Mann von einem Kontrahenten zu Boden gestoßen wurde, zog er etwas, das in den Augen seiner Gegner und weiterer Zeugen, wie eine Schusswaffe aussah und bedrohte damit seine Gegenüber. Daraufhin informierten Zeugen die Polizei. Die konnte die beteiligten Personen zwar nicht in der Amtsstraße, dafür aber einige von ihnen am alten Rathaus antreffen. Nachdem auch diese angaben, mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein, fahndete die Polizei nach dem 20-Jährigen. Dieser konnte schließlich an seiner Anschrift angetroffen werden. Dort stellten die Beamten auch fest, dass es sich entgegen dem ersten Anschein nicht um eine Schusswaffe, sondern um ein Reizstoffsprühgerät handelte. Auf den 20-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Bedrohung zu.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell