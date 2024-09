POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots) - Göggingen - In der Nacht auf den gestrigen Samstag (28.09.2024) entzog sich ein 30-jähriger Autofahrer zunächst einer Polizeikontrolle in der Gabelsbergerstraße. Die Polizei stoppte den alkoholisierten Mann. Gegen 01.30 Uhr befuhr der 30-jährige Autofahrer die Gabelsbergerstraße in südliche Richtung. Als die Polizeistreife versuchte den Mann zu kontrollieren, missachtete dieser die Aufforderungen ...

mehr