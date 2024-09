Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Augsburg (ots)

Göggingen - In der Nacht auf den gestrigen Samstag (28.09.2024) entzog sich ein 30-jähriger Autofahrer zunächst einer Polizeikontrolle in der Gabelsbergerstraße. Die Polizei stoppte den alkoholisierten Mann.

Gegen 01.30 Uhr befuhr der 30-jährige Autofahrer die Gabelsbergerstraße in südliche Richtung. Als die Polizeistreife versuchte den Mann zu kontrollieren, missachtete dieser die Aufforderungen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Pfarrer-Herz-Straße. Dort stellte der 30-Jährige das Auto ab und flüchtete zu Fuß. Einsatzkräfte stoppten den 30-Jährigen schließlich in der dortigen Grünanlage und kontrollierten den Mann. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war und keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 30-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell