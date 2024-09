Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr Rottweil) Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos (14.09.2024)

Schramberg (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 8.45 Uhr ist es auf der Bundesstraße 462 zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Ein 64-Jähriger Autofahrer war mit seinem BMW und Anhänger auf der B 462 zwischen Schiltach und Hochwald unterwegs und musste sein Gespann verkehrsbedingt abbremsen. Eine dahinterfahrende 38 Jahre alte VW-Fahrerin bremste ebenfalls ihr Auto rechtzeitig ab. Ein ihr nachfolgender 40-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte mit seinem VW Golf in das Heck des vor ihm fahrenden Wagens. Dieser kollidierte in der Folge mit dem Anhänger des 64-Jährigen. Die beiden VW mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Es verletzte sich bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

