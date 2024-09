POL-KN: (Rottweil - Lkr. Rottweil) Geparktes Fahrzeug angefahren - Verursacher flüchtet - Zeugenaufruf (14.09.2024)

Konstanz (ots) - Am Freitag, den 13. September 2024, zwischen 09:40 Uhr und 10:51 Uhr, kam es auf dem Parkplatz Waffenschmiede am Romäusring in Villingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten grauen Seat Cupra ...

mehr