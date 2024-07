POL-FR: Weil am Rhein: Pedelec aus Tiefgarage entwendet

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Freitag, 05.07.2024, 17.00 Uhr bis Montag, 08.07.2024, 06.00 Uhr, gelangten Unbekannte über ein eingeschlagenes Fenster in ein Schulgebäude in der Riedlistraße. Im Schulgebäude wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurden unter anderem Bargeld sowie Laptops. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / ...

mehr